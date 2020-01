HEIDELBERGCEMENT - Risiken nehmen deutlich zu!

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 63,720 € (XETRA)

Die heutigen Kursverluste in der HeidelbergCement-Aktie, die sich aktuell auf über 2,50 % belaufen, sind durchaus kritisch zu werten. Diese Aussage zielt weniger darauf ab, dass die Aktie damit zu den schwächsten im Dax gehört, sondern bezieht sich vielmehr auf die Tatsache, dass erneut der Unterstützungsbereich um 64 EUR unter Druck gesetzt wird. Aktuell notiert man sogar unterhalb dessen und sollte das ganze per Schlusskurs bestätigt werden, läge ein neues Verkaufssignal vor. Dagegen hat man sich in den vergangenen Tagen noch gewährt, wie man heute jedoch sieht, mit nur moderatem Erfolg.

Eine Plattform für alles - auch das Trading. Jetzt nahtlos aus Guidants heraus handeln!

Richten wir den Blick nach vorne, droht unterhalb von 64 EUR eine kurzfristige Verkaufswelle zum nächsten Unterstützungsbereich, der bei knapp 60 EUR beginnt. Hier konnte sich die Aktie im August und Oktober stabilisieren und auch in einem neuerlichen Anlauf wären dort zumindest temporäre Käufe zu erwarten. Die Risiken würden unterhalb von 58,70 EUR jedoch weiter zunehmen und es könnte zu Abgaben auf 55 und sogar 52 EUR kommen.

Werbung Knock-Outs zur HeidelbergCement Aktie Kurserwartung HeidelbergCement-Aktie wird steigen HeidelbergCement-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Andererseits ist der Ausbruch unter 64 EUR noch nicht in Stein gemeißelt. Auch am 8. November handelte man kurzfristig unterhalb dieser Unterstützung und schaffte am Ende einen Tagesschlusskurs darüber. Sollte den Bullen dieses Kunststück auch aktuell gelingen, bestünde kurzfristig eine Chance auf 66 EUR. Prozyklisch müsste der dortige Widerstand aber überwunden werden, um den nächsten Zielbereich bei 68,60 bis knapp 70 EUR anzusteuern.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Fassen wir die aktuelle Situation in der HeidelbergCement-Aktie zusammen, stehen die Bullen momentan mit dem Rücken zur Wand. Zurück in einen neuen Aufwärtstrend ist es noch ein weiter Weg und momentan kämpft man eher mit der Frage, ob man die vergangenen Jahrestiefs anläuft oder die Range zwischen 70 und 64 EUR halten kann. Zumindest aktuell sieht es dabei gar nicht gut für die Käufer aus.

HeidelbergCement Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)