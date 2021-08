HEIDELBERGCEMENT - Verkaufsdruck in dieser Woche

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 72,240 € (XETRA)

Kritisch sind die Verluste in dieser Woche jedoch noch nicht zu werten. Die Aktie befindet sich nämlich seit April in einer neutralen Seitwärtsbewegung. Trendlos schlingert der Kurs in dieser Handelsspanne seitwärts, mehrere Versuche des Ausbruchs nach oben scheiterten in den vergangenen Wochen. Nun scheinen die Bären wieder zu übernehmen. Verkaufssignale entstehen innerhalb der Seitwärtsrange nicht.

Antizyklisch abfischen?

Rangetrader lauern jetzt auf einen Test der Unterkante. Bei 69,60 - 70,40 EUR liegen die Tiefs der letzten Monate an einer Horizontalunterstützung, dazu kommt jetzt noch der EMA200 als Unterstützung. Im Idealfall rutscht die Aktie dorthin zurück und springt dann wieder nach oben.

Für weiterführende Signale muss ein Verlassen der Range abgewartet werden. Fällt die Aktie per Tagesschlusskurs unter 69,20 EUR zurück, entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 65,20 - 65,30 EUR. Auf der anderen Seite wäre ein nachhaltiger Ausbruch über 77 EUR notwendig, um solide Kaufsignale mit Rallyzielen bei 81 und 84,80 EUR auszulösen.

Fazit: Rutscht die Aktie jetzt zur Kreuzunterstützung bei 69,60 - 70,40 EUR zurück, könnten antizyklische Rangetrades für eine kurze Gegenbewegung nach oben und ggf. mehr interessant werden. Ansonsten besteht innerhalb der Handelsspanne der letzten Monate kein Handlungsdruck für Anleger und Investoren. Erst ein Ausbruch aus der Range würde Handelssignale liefern.

Auch interessant:

AMD - Potenzielle Kaufzone naht

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)