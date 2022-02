HeidelbergCement: Zementkonzern zwischen Klimawandel und Digitalisierung – KGV unter 8

Überraschend starkes Geschäftsjahr 2021 macht Hoffnung. Bis 2050 will das Unternehmen CO2-neutralen Beton anbieten und sich derweil zum industriellen Tech-Unternehmen verwandeln.

Klimawandel als große Chance

Dem weltweit zweitgrößten Zementhersteller kommt in Sachen Klimawandel eine hohe Verantwortung zu. Denn laut einem Uno-Bericht liegt die Bau- und Gebäudewirtschaft beim Treibhausgasausstoß auf Rekordniveau. Der Sektor macht 38 Prozent der globalen CO₂-Emissionen aus. Die Zementproduktion ist dabei einer der kohlenstoffintensivsten Industrieprozesse. In der großen Bürde liegt gleichzeitig eine ebenso große Chance: HeidelbergCement hat den Anspruch geäußert, Vorreiter in der Baustoffindustrie bei der schrittweisen Reduktion von CO2-Emissionen zu sein. Zu den aktuellen Zielen gehören die Senkung der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen von 576 Kilogramm pro Tonne Zement im Jahr 2020 auf weniger als 500 Kilogramm im Jahr 2030. Bis 2025 will das Unternehmen die spezifischen Netto-CO2-Emissionen auf unter 525 kg pro Tonne zementartigem Material verringern. Dazu sollen bis 2030 Investition von 500 Millionen Euro (565 Millionen US-Dollar) in den Klimaschutz fließen. Bis spätestens 2050 will das Unternehmen CO2-neutralen Beton anbieten. Auf einem Kapitalmarkttag am 24. Mai wird das Unternehmen über seine Bemühungen zur Emissionssenkung und zu Investitionen in den Klimaschutz informieren. Es ist zu erwarten, dass die Aktivitäten nochmals beschleunigt werden.

Erstes industrielles Technologieunternehmen in der Branche

Im Herbst letzten Jahres erwarb das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung von 45 Prozent an Command Alkon. Es handelt sich um einen weltweit führenden Anbieter umfassender Supply-Chain-Technologielösungen für Baustoffe. Die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo bleibt Mehrheitseigentümer. Durch die Kombination der Produkte und des Know-Hows soll die Baustoffindustrie weiter digitalisiert werden. Das Tempo und die Skalierung von cloudbasierten Lösungen für die gesamte Lieferkette der Baustoffindustrie nehmen dadurch Fahrt auf. Zu den Lösungen gehören transparentere Industriestandards für nahtlose Konnektivität, bessere Lösungen für die alltäglichen Probleme der Kunden (z.B. digitales Ticketing oder Telematik), ein allgemein höheres Innovationstempo und eine Beschleunigung der Nachhaltigkeitsbemühungen der Kunden. Das Produktangebot umfasst Software und Technologien für die Automatisierung von Anlagen und Baustellen, Materialbestellung und -planung, Bestands- und Mischungsmanagement, LKW-Logistik und Fuhrparkoptimierung, Büro- und Außendiensttätigkeiten, Berichtswesen und statistische Auswertungen. Das eigene digitale Kundenportal HConnect mit mehr als 18.000 Kunden will HeidelbergCement allerdings eigenständig weiterbetreiben und -entwickeln. Die digitalen HConnect-Produkte verbessern die Schnittstelle zum Kunden und sollen bis zum Jahr 2025 über 75 Prozent des weltweiten Verkaufsvolumens abdecken. Die HProduce- und HService-Lösungen sollen erhebliche Effizienzgewinne und Kostensenkungen in den Prozessen der Produktion und Verwaltung ermöglichen. Alle drei digitalen Säulen sollen zur Verbesserung der Ergebnismarge beitragen.

Solides Nachfrageumfeld – Zwei Insider greifen zu

Laut dem World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 etwas abschwächen. Dennoch soll die Weltwirtschaft um 4,4 Prozent wachsen, was die Bautätigkeit aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wohnraum ankurbeln wird. In einem Reuters-Interview sprach CEO Dominik von Achten davon, dass die Märkte intakt seien und der Konzern derzeit keine Anzeichen für einen Einbruch der Nachfrage in den relevanten Regionen, einschließlich Europa und den Vereinigten Staaten, habe. Und auch die Märkte in Asien sollten sich nach den Schließungen im Jahr 2021 erholen. Zwei Mitglieder aus der Führungsriege hatten bereits im letzten Herbst bei eigenen Aktien zugegriffen: CFO René Aldach, der den Posten am 1. September übernommen hatte, kaufte in drei Tranchen für über 125.000 Euro Aktien des Unternehmens. Nordamerika-Chef Chris Ward kaufte für rund 90.000 Euro. Insider-Käufe signalisieren ein gewisses Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Überraschend starkes Geschäftsjahr – günstige Bewertung

Ende Januar überraschte HeidelbergCement mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr 2021 nicht nur die Analysten, sondern auch sich selbst. Die eigene Prognose wurde beim Umsatz mit einer Steigerung von 8 Prozent im Jahresverlauf auf 18,7 Milliarden Euro übertroffen. CEO Dominik von Achten hatte nur einen „leichten“ Anstieg des Umsatzes vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten in Aussicht gestellt. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) erreichte 2021 etwa 3,875 Milliarden Euro. Dies entsprach einer Steigerung um 6 Prozent. Das Unternehmen hatte für das Jahr 2021 einen „starken“ Anstieg des RCOBD angekündigt. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) konnte um 12 Prozent auf 2,614 Milliarden Euro zulegen. Das Unternehmen hatte für 2021 einen „starken“ Anstieg des RCO angekündigt. Laut CEO Dominik von Achten bildet das Geschäftsjahr 2021 die Grundlage für weiteres Wachstum im Jahr 2022 oder „vielleicht sogar eine leichte Beschleunigung“, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters verlauten ließ. HeidelbergCement will seine progressive Dividendenpolitik weiter fortzusetzen. Auf Basis der Analysten liegt die erwartete Dividendenrendite bei über 3 %. Zudem behält sich der Konzern zukünftig die Option vor, zusätzlich eigene Aktien. Die Bewertung ist mit einem KGV für das laufende Geschäftsjahr mit 7,9 im historischen Vergleich moderat.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf HeidelbergCement AG

Risikobeschreibung

Stand: 03.02.2022

