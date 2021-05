HEIDELBERGER DRUCK - Aktie klettert auf neues Jahreshoch

Heidelberger Druckmaschinen AG - WKN: 731400 - ISIN: DE0007314007 - Kurs: 1,648 € (XETRA)

Das Ende April hier an dieser Stelle ("HEIDELBERGER DRUCK - Gelingt der Ausbruch diesmal?") im Rahmen einer GodmodePLUS-Analyse vorgestellte bullische Szenario für die Aktie kommt langsam aber sicher ins Rollen.

Ausbruch erfolgt

Gestern nun konnte die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen das Februarhoch überwinden und auf ein neues Jahreshoch ansteigen. Heute erreichte die Aktie bereits den ersten Zielbereich auf der Oberseite ("Bereich 1,70 bis 1,80 EUR").

So lange sich die Aktie nun oberhalb des Februarhochs bei 1,54/55 EUR etablieren kann, stehen die Chancen nicht schlecht für eine Rallyfortsetzung in den Bereich 2,00/2,15 EUR. Rutscht die Aktie hingegen wieder unter die 1,40er Marke ab per Tagesschluss, müssten jedwede bullische Ambitionen erst einmal ad acta gelegt werden.

Heidelberger Druck Aktie Chartanalyse Tageschart

