Heidelberger Druckmaschinen auf Erholungskurs - konkretisierte Umsatzprognose

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck bleibt trotz der angespannten Lieferketten auf Erholungskurs. Dabei hilft auch der fortgesetzte Konzernumbau. Der Auftragsbestand lag zum Ende des dritten Geschäftsquartals per Ende Dezember über dem Niveau von vor der Pandemie, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit. Das Unternehmen konkretisierte nun die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende März) auf 2,1 Milliarden Euro. Bisher hatte das Management mindestens zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die operative Ergebnismarge (Ebitda-Marge) wird weiterhin in einer Bandbreite von 7 bis 7,5 Prozent erwartet./lew/mis