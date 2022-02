Heidelberger Druckmaschinen: Im Umbruch

Werbung

Der Traditionskonzern wandelt sich vom Maschinenbauer zum Automatisierungs- und Technologieunternehmen. Mit neuen Ladestationen bedienen die Heidelberger den Megatrend E-Mobilität. Den Sprung in die schwarzen Zahlen quittierten Anleger mit Applaus.

Umstrukturierung weckt Wachstumsfantasie Die Heidelberger Druckmaschinen AG – auch „Heidelberger Druck“ oder einfach nur „Heidelberg“ genannt – ist dabei, im Zeitalter der Digitalisierung neben den alten (analogen) Wegen neue Pfade einzuschlagen. Für Wachstumsfantasie sorgt die geplante Umstrukturierung des Konzerns. So will man sich schrittweise zu einem Automatisierungs- und Technologieunternehmen wandeln. Das zuletzt stark wachsende, aber immer noch kleine Geschäft mit den Wallboxen – Ladegeräte für Elektroautos an der Wand zu Hause – dient als Blaupause. Der Vertrieb läuft zum Teil über Amazon, Partnerschaften gibt es mit Energieversorgern wie Eon. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Heidelberger Druck die Umsätze in diesem Bereich auf 20 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Im laufenden Geschäftsjahr soll laut Konzernchef Rainer Hundsdörfer auch dieser Wert auf 40 Mio. Euro verzweifacht werden. Mit der Übernahme der Ladetechnologie des Energieunternehmens EnBW kommen zudem Produkte für den öffentlichen Raum dazu. Mit Ladepunkten will man neue Kunden wie Stadtwerke, Kommunen und Unternehmen gewinnen. Marktführer bei Ladestationen Bereits jetzt – ein Jahr nach der Einführung der von der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geförderten Wallboxen – wurden 50.000 Exemplare verkauft. Heidelberg ist damit führend am deutschen Markt für private Ladestruktur. „„Mit unserem erfolgreichen Angebot im Bereich der Elektromobilität tragen wir aktiv zur Mobilitätswende in Deutschland bei“, kommentierte der Vorstandsvorsitzende Hundsdörfer die Verkaufszahlen. In Summe hat Heidelberg seit Markteintritt im Jahr 2018 bereits Ladesysteme im sechsstelligen Bereich verkauft. Der Typ der Jubiläumsladestation wurde bisher vorwiegend in Deutschland verkauft, erfreut sich laut dem Unternehmen aber zunehmender Beliebtheit im angrenzenden Ausland. Nach den Markteintritten in Österreich und der Schweiz bietet Heidelberg seine Ladelösungen zukünftig auch in Frankreich, Polen und Ungarn an. Der dynamischen Nachfrageentwicklung folgend wurde die vierte Wallbox-Produktionslinie früher als vorgesehen am heimischen Standort Wiesloch-Walldorf in Baden-Württemberg bereits in Betrieb genommen. Das Wallbox-Modell „Energy Control“ verfügt über ein integriertes Lastmanagement. Dies erlaubt das gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge und bietet damit für Mehrfamilienhäuser in Garagen mit mehreren Parkplätzen sowie auf Firmen- und Hotelparkplätzen eine Lademöglichkeit. Aufgrund des lokaldynamischen Lastmanagements verteilen die vernetzten Wallboxen den verfügbaren Ladestrom optimiert und automatisch auf bis zu 16 Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das Portfolio im Bereich der E-Mobilität soll künftig zum Komplettangebot für Smart-Home-Lösungen erweitert werden, beispielsweise mit integrierten Ladelösungen für Dienstwagenflotten, Parkhäuser, komplette Wohnanlagen oder auch für Kommunen. Dazu nutzt das Unternehmen seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Leistungselektronik und der Software, ergänzt durch Zukäufe wie der EnBW-Ladesäulentechnologie. Darüber hinaus sind Partnerschaften in diesen Bereichen denkbar, wie bereits mit SAP für die automatische Abrechnung, Rechnungsstellung und Zahlung. Neue Felder identifiziert „Wir wollen Heidelberg schrittweise zu einem Automatisierungs- und Technologieunternehmen transformieren, das immer noch die besten Druckmaschinen baut“, erklärte CEO Hundsdörfer jüngst in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Zwar steige generell das Druckvolumen auf der Welt. Dafür benötige man jedoch immer weniger von den produktiver werdenden Maschinen. „Wir sehen vor allem im Verpackungsdruck Chancen – während andere Segmente langfristig rückläufig in der Tendenz sind und wir uns nicht umsonst schon zum dritten Mal im größeren Stil sanieren mussten“, findet Hundsdörfer klare Worte. Deswegen habe man die Märkte des Konzerns neu sortiert. Dabei gibt es drei Segmente. Als Erstes mit Print Solutions den klassischen Werbedruck wie Bücher, Prospekte, Kalender und Visitenkarten. Dies sei immer noch ein Milliardengeschäft, womit man gut Profit erwirtschafte. Zweites Geschäftsfeld ist der Verpackungsdruck. Der Bedarf wachse global etwa im Tempo der Wirtschaftsleistung. Um Heidelberg langfristig noch größeres Wachstum zu ermöglichen, habe man neue Felder identifiziert, so der Konzernchef, in denen die Mitarbeiter ihr Know-how einbringen können. Dazu gibt es die dritte Einheit: Technology Solutions, die sich den Zukunftsthemen E-Mobilität, gedruckte Elektronik und der cloudbasierten offenen Plattform der Druckindustrie „Zaikio“ widmen soll. Neue Wege mit gedruckter Elektronik Gedruckte Elektronik bezeichnet elektronische Bauelemente und Anwendungen, die vollständig oder teilweise per Druckverfahren hergestellt werden. Anstelle der Druckfarben werden elektronische Funktionsmaterialien verdruckt – in flüssiger oder pastöser Form. Bauteile, die zu gedruckter Elektronik gehören, sind zum Beispiel spezielle Leiterbahnen und Elektrodenstrukturen, Batterien, Sensoren, Heizelemente, modernen Antennen und Transistoren. So lassen sich Schaltkreise per Druck um einiges günstiger und einfacher herstellen. Heidelberg hat mit der industriellen Produktion von sensorbestückten Funktionsfolien ein neues digitales Geschäftsmodell geschaffen. Jeder Quadratmeter Folie ist mit bis zu einer Million Sensoren bestückt, die kleinste Druck-, Temperatur- oder Feuchtigkeitsveränderungen registrieren und an den Computer melden. Das laufende Geschäftsjahr 2021/22, das im März endet, bietet hoffnungsvolle Perspektiven. Dank gestiegener Nachfrage, verbesserter Kosteneffizienz und einem Ertrag von mehr als 20 Mio. Euro aus dem Verkauf der nicht zum Kerngeschäft zählenden Softwaretochter Docufy erzielte der Konzern im ersten Geschäftshalbjahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 75 Mio. Euro (Vorjahr: 67 Mio. Euro). Der Umsatz lag zum Halbjahr bei 983 Mio. Euro (Vorjahr: 805 Mio. Euro). Weitere Highlights: Zum Halbjahr wurde die Nettofinanzverschuldung vollständig abgebaut und der Cashflow auf 74 Euro verbessert. „Für die Zukunft sehen wir noch große Potenziale dank unserer führenden Positionen in China, bei digitalen Geschäftsmodellen, in der E-Mobilität und beim Verpackungsdruck. Auch unsere Gewinnschwelle wird weiter sinken. Dies stimmt uns trotz aktuell spürbarer Belastungen in der Lieferkette für dieses und die Folgejahre zuversichtlich“, kommentierte der Vorstandsvorsitzende die Ergebnisse. Starke Nachfrage nach Produktinnovationen Nach Steuern gab es im ersten Halbjahr einen Gewinn von 13 Mio. Euro – nach einem Vorjahresminus von 9 Mio. Euro. Besonders gut läuft lief das Geschäft im größten Einzelmarkt China, wo Heidelberg vor Ort produziert. Die Nachfragebelebung basiert laut Konzernangaben auch auf Produktinnovationen, wie der neuen Universalmaschine Speedmaster CX 104, die nicht nur in China, sondern auch auf in Deutschland auf eine positive Resonanz gestoßen sei. Auch im Verpackungsdruck gab es zum Halbjahr angesichts eines um über 36 % gegenüber Vorjahr gestiegenen Auftragseingangs eine hohe Nachfrage. Der Trend zeigt nach oben. Allein: Ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum hat es in den vergangenen fünf Jahren nicht gegeben – vielmehr eine Stagnation. An der Börse ist Heidelberg Druck rund 800 Mio. Euro wert. Die im SDAX gelistete Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 12 günstig bewertet. Für gute Aussichten sorgen der Konzernumbau und die damit verbundenen Innovationskräfte des Unternehmens. Musterbeispiel für profitable Hightech-Anwendungen sind die Wallboxen, mit denen Heidelberg auf den Megatrend E-Mobilität setzt. Künftig sollen die Produktionskapazitäten deutlich ausgeweitet werden, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Heidelberger Druckmaschinen AG Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 1,6831 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 1,6831 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Heidelberger Druckmaschinen AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Risikobeschreibung Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 09.02.2022 Autor: Gian Hessami Redigierend: Marvin Herzberger Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/

ENDLOS TURBO LONG 1,6832 OPEN END: BASISWERT HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DV3J79 // Quelle: DZ BANK: Geld 10.02. 11:34:51, Brief 10.02. 11:34:51 1,42 EUR 1,44 EUR 11,81% Basiswertkurs: 3,020 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 11:20:02 Basispreis 1,6832 EUR Abstand zum Basispreis in % 43,80% Knock-Out-Barriere 1,6832 EUR Abstand zum Knock-Out in % 43,80% Hebel 2,19x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DV3J79 (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DV3J79 (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Florian Möller, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2022

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main