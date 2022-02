HeidelCement überrascht mit Gewinnsprung

Frankfurt (Reuters) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr stärker gesteigert als von Analysten erwartet.

Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes sei um zwölf Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Hersteller von Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton am Montag nach Börsenschluss per Pflichtveröffentlichung mit. Wegen der florierenden Baukonjunktur hatte HeidelCement zwar bereits mit einem starken operativen Gewinnanstieg gerechnet, doch die Höhe des Zuwachses überraschte die Analysten: Nach den Daten des Prognosehauses Vara Research habe der Kapitalmarkt nur 2,5 Milliarden Euro erwartet. Grund der Abweichung ist das besser als erwartet gelaufene vierte Quartal, in dem der Betriebsgewinn nicht wie von den Experten geschätzt sank, sondern um zwei Prozent auf 661 Millionen Euro zulegte.

Der Umsatz kletterte den vorläufigen Zahlen zufolge um acht Prozent auf 18,7 Milliarden Euro - das selbst gesteckte Ziel war ein leichtes Umsatzplus gewesen. Im November hatte HeidelCement ein neues Programm zur Ergebnisverbesserung und wegen der höheren Energie- und Transportkosten Preiserhöhungen angekündigt. Die vollständigen Geschäftszahlen werden am 24. Februar veröffentlicht.