Heil - Keiner kann Lockdown für gesamte Wirtschaft wollen

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Arbeitgeber eindringlich aufgerufen, ab sofort Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen wo immer es betrieblich geht.

Der SPD-Politiker warnte am Dienstag nach einem Gespräch mit Personalvorständen großer deutscher Unternehmen vor weiteren Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Keiner von uns kann wollen, dass über die ergriffenen Maßnahmen hinaus wir die gesamte Wirtschaft in den Lockdown schicken müssen." Die Produktion in Deutschland stehe nicht still und die Bänder liefen. "Und das soll möglichst auch so bleiben."

Heil unterstrich die Gefahr, die von Virus-Varianten ausgehe. "Wir müssen uns zusätzlich Sorgen machen aufgrund der Nachrichten aus Großbritannien und Irland über ein mutiertes, viel infektiöseres Virus", sagte Heil. "Wir müssen mit aller Macht verhindern, dass Arbeitsplätze zum Infektionsort werden." Die Betriebe sollten daher, "wo das sinnvoll und möglich ist, und zwar sofort", mobiles Arbeiten im Sinne von Homeoffice ermöglichen. "Wer zu Hause arbeitet, kann sich draußen nicht anstecken", sagte Heil. Vielerorts wie im Einzelhandel und in der Industrie sei Homeoffice nicht möglich. Dort müssten die Arbeitsschutzstandards daher konsequent eingehalten werden.

Die Bundesregierung brachte laut Heil am Dienstag auch die Ausweitung des Kinderkrankengeldes auf den Weg. Dies sei vom Kabinett per Umlaufverfahren beschlossen worden. Vorgesehen ist, dass jedes Elternteil zehn zusätzliche Tage Krankengeld für das Kind erhalten und dies auch beanspruchen kann, wenn ein Kind wegen geschlossener Schulen zu Hause betreut werden muss. Alleinerziehende erhalten 20 zusätzliche Tage.