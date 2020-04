Heil prüft Stufenplan für Grundrente

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lässt nun doch einen Stufenplan bei der Einführung der Grundrente im nächsten Jahr prüfen.

Demnach könnte der Aufschlag für Geringverdiener für bestehende Rentner rückwirkend mit Geltung ab Januar 2021 gezahlt werden, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag aus einer Gegenäußerung der Bundesregierung an den Bundesrat zitiert. Dies könne "grundsätzlich in Betracht zu ziehen sein", heißt es in dem auch Reuters vorliegenden Papier, das am 8. April das Kabinett passiert hatte. Bei einer gestaffelten Umsetzung solle aber gewährleistet sein, dass zumindest für neue Rentner ab Januar 2021 der Aufschlag geprüft und ausgezahlt werden könne. Damit könne der hohe Umsetzungsaufwand der Rentenversicherung berücksichtigt werden.

Der sozialpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Peter Weiß, plädierte für ein schrittweises Inkrafttreten. "Der Union kommt es darauf an, dass in einer ersten Stufe die Freibetragsregelungen in Kraft treten", sagte der CDU-Politiker der FAZ. "Mit der Einführung von Freibeträgen im Wohngeld, der Grundsicherung für Arbeitsuchende und im Alter wird erreicht, dass die Einkünfte aus der gesetzlichen Rente nicht durch eine Anrechnung in den Fürsorgesystemen aufgezehrt werden."