Heil - Schutzregeln sollen Betriebsöffnungen ermöglichen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will mit zusätzlichen Arbeitsschutzstandards Betrieben die Wiedereröffnung ermöglichen.

Es gehe um das gemeinsame Interesse an einem schrittweisen Wiederhochfahren, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung habe daher bundesweit einheitliche, verbindliche Arbeitsschutzregeln Covid 19 beschlossen. "Wir wollen den Unternehmen und der Wirtschaft helfen, sie auch einhalten zu können." Es handele sich um zehn verbindliche Regeln. So müsse der Abstand von 1,5 Metern zueinander überall eingehalten werden - ob im Freien, im Fahrzeug oder in der Werkshalle. Arbeitgeber müssten auch weitere Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsspender bereitstellen.

Heil rechnet durch den Bund-Länder-Beschluss für eine schrittweise Öffnung von Geschäften ab der kommenden Woche damit, dass wieder mehr Beschäftigte am Arbeitsplatz sein werden. Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen sollten "den Menschen die notwendige Sicherheit geben, ihre Arbeit wiederaufzunehmen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Stefan Hussy. Die Eckpunkte würden von branchenspezifischen Berufsgenossenschaften an konkrete Gegebenheiten angepasst: "Das ist die Latte, die jeder überspringen muss, wenn er seinen Betrieb aufmachen will."

Viele Branchen und Unternehmen haben laut Heil bereits sehr detaillierte Vorkehrungen zum Schutz vor einer Ansteckung von Beschäftigten und Kunden mit dem Coronavirus getroffen. Hussy zufolge werden in enger Abstimmung mit dem Friseurhandwerk Empfehlungen ausgearbeitet, wie ab dem 4. Mai deren Geschäfte wieder geöffnet werden können.