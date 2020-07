Heil sieht weitere Aufgaben in der Flüchtlingspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Fünf Jahre nach dem verstärkten Flüchtlingszuzug von 2015 sieht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) weitere Aufgaben für Deutschland. "Als Gesellschaft geht es um eine doppelte Integration", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es gilt dafür zu sorgen, dass die notwendige humanitäre Hilfe für Flüchtlinge nicht gegen die sozialen Belange der einheimischen Bevölkerung ausgespielt wird." So sei in den vergangenen Jahren der Sozialstaat bereits gestärkt worden, zuletzt mit der Einführung der Grundrente. "Und wir werden ihn weiter stärken." Insgesamt sei das Land in der Migrationspolitik besser sortiert als 2015, sagte Heil./bw/DP/zb