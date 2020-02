Heil: Suche nach CDU-Parteivorsitz darf nicht Regierung bremsen

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitsminister Hubertus Heil hat davor gewarnt, dass die Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitz die Arbeit der Bundesregierung bremsen könnte. "Das Wichtigste ist, dass das, was in der Union jetzt an Klärung stattfindet, die Bundesregierung nicht vom Arbeiten abhält", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende am Mittwoch im RTL/n-tv-"Frühstart".

Mit Blick auf mögliche Kandidaten für den CDU-Vorsitz sagte Heil: "Wir nehmen, was kommt, im nächsten Wahlkampf." Die SPD habe sich bei ihrer Suche nach einem neuen Vorsitz nicht von der Verantwortung in der Bundesregierung zurückgezogen, so der Minister. "Wir haben unseren Job gemacht. Das erwarte ich auch vom Koalitionspartner."/sb/DP/jha