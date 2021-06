Heil - Tarifbindung für Pflegelöhne am Mittwoch im Kabinett

Berlin (Reuters) - Die in der Bundesregierung vereinbarte Tarifbindung der Löhne in der Altenpflege soll nach Angaben von Arbeitsminister Hubertus Heil am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.

Die Abstimmung in der Bundesregierung und mit den Fraktionen sei abgeschlossen, sagte Heil am Dienstag. Auch der Bundestag werde voraussichtlich vor der Sommerpause zustimmen. "Die Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland brauchen mehr als Klatschen", sagte der SPD-Politiker. "Die brauchen ordentliche Tariflöhne." Vom kommenden Jahr könne es flächendeckend Tariflöhne geben. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits am Wochenende berichtet, dass die Bundesregierung mit einer Pflegereform zu einer besseren Bezahlung von Pflegekräften beitragen will. Ab September 2022 soll die Zulassung von Altenheimen und Pflegediensten von einer Entlohnung nach Tarif abhängig gemacht werden. Aus Koalitionskreisen hieß es aber, dass auf Wunsch der Unions-Fraktion im Bundestag die ebenfalls geplante Deckelung der Eigenanteile an den Pflegekosten nochmals verändert worden sei. Demnach soll es eine Leistungszulage der Pflegekassen zum Eigenanteil bereits im ersten Jahr der vollstationären Pflege in Höhe von fünf Prozent geben. Ab dem dritten und dem vierten Jahr der Pflege fielen die geplanten Zuschüsse jedoch etwas geringer aus als anfangs vorgesehen. Finanziert werden soll das Vorhaben ab 2022 durch eine Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung für Kinderlose um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent des Bruttolohns und einen Zuschuss des Bundes von jährlich einer Milliarde Euro.