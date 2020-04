Heil und Spahn: Blüm hat Sozialpolitik geprägt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben die Verdienste von Norbert Blüm (CDU) um die Sozialpolitik gewürdigt. "Norbert Blüm hat als einer der führenden Politiker der Nachkriegszeit die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte geprägt", hob Spahn am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Minister hervor. "Norbert Blüm ist der Vater der Pflegeversicherung. Alle Deutschen können sich seitdem darauf verlassen, dass sie unabhängig von ihrem Einkommen im Alter und im Pflegefall gut versorgt werden."

Heil bezeichnete Blüm als "herausragende Persönlichkeit der Bundesrepublik Deutschland". Er sei "mit ganzem Herzen Sozialpolitiker gewesen und "ein Mann mit tiefer christlicher Überzeugung". In seiner Zeit als Bundesminister habe er den Sozialstaat weiter entwickelt. Die Einführung der Pflegeversicherung sei "eine wahre Pionierleistung" gewesen. Heil fügte in der Erklärung hinzu: "Ich habe in der vorletzten Woche das letzte Mal mit ihm telefoniert und wieder einmal seine Weitsicht, seine Urteilskraft und seinen Humor erlebt."

Blüm ist in der Nacht im Alter von 84 Jahren verstorben. Norbert Blüm gehörte der Bundesregierung von 1982 bis 1998 an./rm/DP/jha