Heil wirbt für staatliche Unterstützung bei betrieblicher Ausbildung

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat für das Vorhaben der Regierung geworben, die betriebliche Ausbildung in Deutschland in der Corona-Pandemie mit etwa 700 Millionen Euro zu unterstützen.

"Was wir uns nicht leisten können, ist, dass nicht ausgebildet wird in der Krise. Und wir nach der Krise in Deutschland wieder Fachkräftemangel beklagen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Man können sich keinen "Corona-Jahrgang" erlauben. Die Verordnung werde kommende Woche in Kraft treten und ab 1. Juni gelten.

Einem Kabinettsentwurf zufolge sind unter anderem eine Verdoppelung der Ausbildungsprämie auf bis zu 6000 Euro, neue Zuschüsse zu Prüfungsvorbereitungskursen sowie ein neuer Lockdown-II-Sonderzuschuss von 1000 Euro für Kleinstbetriebe geplant. Das Kabinett soll die Vorlage von Heil und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) noch heute billigen. Heil und Karliczek wollten sich im Tagesverlauf dazu äußern.

Mit dem Vorhaben wird der 2020 aufgelegte Schutzschirm in das Ausbildungsjahr 2021/22 hinein verlängert und finanziell aufgestockt. Die bisherigen Prämien und Zuschüsse waren für knapp 40.000 Lehrlinge gezahlt worden.