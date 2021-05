Heimkehr für Delivery Hero - Essenslieferdienst wieder in Deutschland aktiv

Berlin (Reuters) - Gut zweieinhalb Jahre nach dem Verkauf des Deutschlandgeschäfts an den Konkurrenten Just Eat Takeaway.com will der Essenslieferdienst Delivery Hero seine Heimat zurückerobern.

Unter der Marke Foodpanda würden ab Juni zunächst in Berlin Restaurant-Essen sowie Lebensmittel als auch andere Supermarkt-Produkte ausgeliefert, kündigte das in mehr als 50 Ländern aktive Unternehmen am Mittwoch an. Nach dem offiziellen Start am 10. August werde das Angebot auf weitere Städte ausgeweitet.

In der Zeit der Abwesenheit von Delivery Hero hat sich der Lieferando-Eigner Takeaway.com in Deutschland als Branchenprimus etabliert. Von Januar bis März kletterte die Zahl der Bestellungen angesichts geschlossener Restaurants hierzulande um 77 Prozent auf 39,2 Millionen. Essenslieferdienste aber auch die rasant wachsenden Liefer-Startups wie Gorillas oder Flink profitieren von der steigenden Beliebtheit von Online-Plattformen in der Corona-Krise. Mit Blick auf den Lieferando-Eigner aus den Niederlanden sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg im Gespräch mit Reuters: "Wir gehen davon aus, ein Produkt anbieten zu können, mit dem wir die Nummer eins langfristig herausfordern können."

Dabei muss es Delivery Hero nicht mehr nur Just Eat Takeaway.com aufnehmen, sondern beispielsweise auch mit Gorillas, das erst im März bei Investoren 244 Millionen Euro eingesammelt hat und mit Lieferungen innerhalb von zehn Minuten wirbt. Das will Östberg toppen und stellt sieben Minuten in Aussicht. Um das realisieren zu können, will er auch in Deutschland sogenannte Dmarts - kleine Lagerhäuser in der Innenstadt - errichten. Rund um den Globus betreibt das 2011 gegründete Unternehmen, das seit vergangenem Sommer im deutschen Leitindex Dax vertreten ist, bereits ein Netz von inzwischen 600 Dmarts. Zudem will Delivery Hero Partnerschaften mit lokalen Geschäften eingehen, Restaurants, die nur ausliefern, eröffnen und erwägt auch Mitgliedschaften.

Angesichts der hohen Investitionen schreibt Delivery Hero trotz eines starken Umsatzwachstums und zahlloser Neukunden in der Corona-Krise seit vielen Quartalen rote Zahlen. Daran dürfte sich durch den Deutschland-Start erst recht nichts ändern, auch wenn Östberg zunächst keine Angaben zu den Investitionen machen will: "Wir gehen davon aus, jahrelang keinen Gewinn in Deutschland zu erzielen. Wir rechnen mit einem 10- bis 15-jährigen Investitionszeitraum, um an die Spitze zu gelangen." Die Margen in dem Geschäft seien "hauchdünn".

Zugleich geht Östberg davon aus, dass die Konkurrenz über die Zeit weniger wird. "Es wird sicher Gewinner und Verlierer geben." In den ersten zwei oder drei Jahren werde es wenig Konsolidierung geben, aber danach werde es zu einer Welle kommen. In der Essenslieferbranche ist vor allem Just Eat Takeaway mit Übernahmen aufgefallen. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise hatten die Niederländer für 7,8 Milliarden Dollar den britischen Wettbewerber Just Eat übernommen und peilen nun die 7,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Grubhub in USA an.