Heimstark in der Gruppenphase: BVB will Serie ausbauen

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Amsterdam musste der BVB beim 0:4 die höchste Niederlage in seiner Champions-League-Historie hinnehmen. Deshalb haben sich die Dortmunder für das zweite Duell mit den Niederländern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) viel vorgenommen. Zumindest die Statistik verheißt Gutes. Keines seiner vergangenen zehn Gruppen-Heimspiele hat der BVB verloren. Die letzte Vorrunden-Niederlage im eigenen Stadion gab es am 21. November 2017 gegen Tottenham Hotspur (1:2). Danach folgten sieben Siege und drei Remis./bue/DP/mis