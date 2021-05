HEINEKEN - Die Aktie tut sich schwer mit der 100 EUR-Marke

Heineken N.V. - WKN: A0CA0G - ISIN: NL0000009165 - Kurs: 98,940 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom Februar ("HEINEKEN - Steht hier ein Ausbruch an?") lautete wie folgt: "Die Konsolidierung der vergangenen Wochen verläuft ähnlich wie im Sommer des vergangenen Jahres innerhalb einer bullisch zu interpretierenden Struktur. Eine Auflösung gen Norden würde hier Potenzial in den Bereich 96 bis 100 EUR eröffnen."

Zielzone erreicht - und nun?

Die in der vergangenen Analyse genannte Zielzone auf der Oberseite wurde in den vergangenen Wochen erreicht, exakt an der psychologisch wichtigen 100 EUR-Marke ging den Bullen dann aber zunächst erst einmal die Puste aus.

Dennoch muss es das noch nicht gewesen sein für die Käufer - gelingt ein Tagesschluss oberhalb von 100 EUR würde weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 105 bis 110 EUR entstehen. Erst ein Rücksetzer unter den Bereich um 94,50 EUR bringt die Bären wieder zurück ins Speil. Dann wäre sowohl eine wichtige Horizontalunterstützung, als auch der EMA50 im Tageschart unterboten.

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants.

Jetzt abonnieren

Heineken Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)