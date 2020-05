Heinsberg-Studie - Hohe Corona-Dunkelziffer in Deutschland

Frankfurt (Reuters) - In Deutschland könnte es eine Dunkelziffer von rund 1,8 Millionen Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus geben.

Sie wäre damit um den Faktor zehn größer als die Gesamtzahl der offiziell gemeldeten Fälle, schließen die Wissenschaftler des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn aus den endgültigen Ergebnissen der vielbeachteten Heinsberg-Studie. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck untersuchte, wie sich das Virus in der Gemeinde Gangelt ausgebreitet hat, die als Infektionsherd in dem schwer betroffenen Kreis Heinsberg gilt. Nach einer Karnevalssitzung kam es dort zu einer in Deutschland frühen und massenhaften Ausbreitung des Erregers. Das Robert Koch Institut meldete zuletzt 163.175 Fälle in Deutschland.

"Die Ergebnisse können dazu dienen, Modellrechnungen zum Ausbreitungsverhalten des Virus weiter zu verbessern – bislang ist hierzu die Datengrundlage vergleichsweise unsicher", sagte Gunther Hartmann, Co-Autor der Studie und Leiter des Instituts für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie am Uniklinikum. Die endgültigen Ergebnisse bestätigten, dass die Sterblichkeit in Gangelt bei 0,37 Prozent lag. Mit ihr könne anhand der Zahl der Verstorbenen auch für andere Orte mit anderen Infektionsraten abgeschätzt werden, wie viele Menschen dort insgesamt infiziert seien. Der Abgleich dieser Zahl mit der Zahl der offiziell gemeldeten Infizierten führe zur Dunkelziffer. Diese sei in Gangelt rund fünffach höher sei als die offiziell gemeldete Zahl der positiv getesteten Personen. Auf Basis von fast 6700 Corona-Todesfällen ergäbe sich so eine geschätzte Dunkelziffer von rund 1,8 Millionen Infizierten in Deutschland. In Gangelt hatten sich der Studie zufolge rund 15 Prozent bei dem Virus-Ausbruch infiziert.

Andere Wissenschaftler hatten an den Anfang April veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen den Heinsberg-Studie, bei der 919 Studienteilnehmer aus 405 Haushalten in Gangelt befragt und getestet wurden, Kritik geäußert. Streeck hatte damals gesagt, dass erste Ergebnisse der Untersuchung darauf hinwiesen, dass mit einer Rücknahme der strengen Auflagen begonnen werden könne, wenn Hygienemaßnahmen durch die Bürger weiter eingehalten werden. Rund 15 Prozent der Einwohner Gangelts seien nach der Infektion mit dem Virus immun.