Heißer Sommer sorgt 2019 für Rekordzahl bei Campingübernachtungen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des trockenen und heißen Sommers hat es im vergangenen Jahr so viele Menschen auf Campingplätze in Deutschland gezogen wie noch nie. Rund 35,76 Millionen Übernachtungen registrierten die Betreiber im Jahr 2019, wie der Branchenverband BVCD am Mittwoch mitteilte. Das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Daten stammen vom Statistischen Bundesamt. Knapp 87 Prozent der Camper kamen demnach aus Deutschland. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent.

Bei den ausländischen Übernachtungen verzeichneten die Statistiker hingegen sinkende Zahlen, "was maßgeblich auf den Rückgang niederländischer Gäste zurückzuführen ist". Besucher aus dem Nachbarland buchten im vergangenen Jahr rund 2,3 Millionen Übernachtungen - minus 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch kamen aus keinem anderen Land so viele Camper nach Deutschland.

Bayern war laut Verband mit rund 6,4 Millionen Übernachtungen erneut das beliebteste Ziel unter den Campinggästen, gefolgt von Niedersachsen (5,2 Mio) und Mecklenburg-Vorpommern (5 Mio)./maa/DP/men