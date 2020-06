Helios Technologies kündigt vierteljährliche Dividende an

Das amerikanische Technologieunternehmen Helios Technologies Inc. (ISIN: US42328H1095, NASDAQ: HLIO) wird eine Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 20. Juli 2020 (Record date: 5. Juli 2020).

Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,36 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,51 US-Dollar (Stand: 8. Juni 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,91 Prozent. Helios Technologies ist ein Industrietechnologieunternehmen, das hydraulische und elektronische Steuerungslösungen für verschiedene Märkte entwickelt und herstellt. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik vermarktet und vertreibt weltweit Produkte unter den Marken Sun Hydraulics und Faster Group. Letztere bieten Hochleistungs-Schraubventile und Ventilblöcke mit Hydraulikpatronen sowie hydraulische Schnellverschlusskupplungslösungen an. Das Segment Elektronik offeriert über das Unternehmen Enovation Controls elektronische Steuerungslösungen für Freizeit- und Geländefahrzeuge sowie für stationäre und mobile Industrieanlagen. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 129,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 146,9 Mio. US-Dollar), wie am 4. Mai berichtet wurde. Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 14,54 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de