HELLA - 50% Plus seit Ende Oktober

HELLA GmbH & Co. KGaA - WKN: A13SX2 - ISIN: DE000A13SX22 - Kurs: 52,850 € (XETRA)

Nach der jüngsten Prognoseanhebung wurde die bullische Flaggenformation im Tageschart dynamisch gen Norden hin aufgelöst. Im Anschluss kletterte die Aktie des Automobilzulieferers auf den höchsten Stand seit September 2018. Damit hat die Aktie seit dem Zwischentief von Ende Oktober bei 35,37 EUR gut 50 % zulegen können.

Konsolidierung einplanen

Nach so einer Rallybewegung eines Automobilzulieferers mitten in einer Pandemie muss hier demnächst mit Gewinnmitnahmen und dem Beginn einer längeren Konsolidierungsphase gerechnet werden. Geht man davon aus, dass die aktuelle Rally in etwa auf dem aktuellen Kursniveau ausläuft, läge das 38,20 %-Retracement knapp oberhalb der wichtigen Horizontalunterstützung im Bereich 46 bis 47 EUR.

Ein Rücksetzer in den genannten Bereich ist das präferierte Szenario für die kommenden Wochen, so lange die Aktie unterhalb von 55 EUR notiert.

Hella Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)