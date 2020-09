HELLA - Bullen bleiben am Drücker

HELLA GmbH & Co. KGaA - WKN: A13SX2 - ISIN: DE000A13SX22 - Kurs: 44,180 € (XETRA)

Nach der vergangenen Betrachtung ("HELLA - Aktie im Aufwärtstrend") sollte die Aktie des Automobilzulieferers zulegen und in den Bereich um 44 EUr anstiegen ("Oberhalb der genannten gleitenden Durchschnitte ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nordwärts auf neue Bewegungshochs im Bereich 43,00 bis 44,00 EUR."). Dies ist so eingetreten. Wie geht`s nun weiter?

Konsolidierung im Zielbereich

Mit dem Erreichen der 45 EUR-Marke setzte zunächst eine Konsolidierungsbewegung ein. Diese könnte sich in den kommenden Handelstage zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. So lange das vorherige Zwischenhoch bei 42,90 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Wiederstands aus technischer Sicht dennoch vorerst weiter nordwärts. Die 50 EUR-Marke könnte in diesem Jahr durchaus nochmal ins Visier der Händler rücken.

Erst unterhalb von 42,90 EUR wäre das kurzfristige bullische Momentum erst einmal komplett dahin. In dem Falle wären Rücksetzer in den unteren 40-er Bereich zu favorisieren.

Hella Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)