HELLA - Geht jetzt alles ganz schnell?

Ende April berichtete ich über Übernahmespekulationen beim Automobilzulieferer Hella und ein aussichtsreiches Chartbild der Aktie. Bis dato erwies sich die Analyse als absoluter Volltreffer. Der Wert konsolidiertr einige Tage unter der Abwärtstrendlinie und zählte gestern zu den Tagesgewinnern in Deutschland. Der Grund ist schnell gefunden.

Denn das Manager Magazin legte bei den Übernahmegerüchten nach. Es gebe inzwischen eine ganze Reihe an Interessenten, darunter die Finanzinvestoren Advent und Bain Capital, welche wohl einmal mehr als Team antreten würden, CVC und Blackstone. Aber auch andere Autozulieferer wie Hasco und Faurecia hätten Interesse angemeldet. Noch vor dem Sommer soll eine Entscheidung fallen.

Das ist natürlich frisches Wasser auf die Mühlen der Übernahmespekulanten. Mit dem gestrigen Kurssprung hat die Aktie das erste Ziel in Form des Hochs bei 55,85 EUR erreicht. Das nächste Ziel stellt das Allzeithoch bei 59,10 EUR dar, ein finales Projektionsziel liegt bei 64,70 EUR. Natürlich sind diese Ziele nur Orientierungspunkte, denn der Aktienkurs wird sich aller Voraussicht nach zumindest kurzfristig am finalen Übernahmeangebot orientieren.

Trader, die im April eingestiegen sind, sind nun in einer komfortablen Position. Gibt es die Positionsgröße her, können Teilgewinne realisiert werden. Zumindest mit einer Restposition kann aber auf weiter steigende Kurse spekuliert werden. Alternativ ist auch ein Stopp im Bereich des Einstiegslevels möglich, um den Trade auf "safe" zu stellen. Rein charttechnisch bieten sich Absicherungen unter dem Tief bei 48,67 EUR an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 6,33 6,78 7,21 Ergebnis je Aktie in EUR 2,65 3,24 3,93 KGV 21 17 14 Dividende je Aktie in EUR 0,79 1,00 1,25 Dividendenrendite 1,43 % 1,81 % 2,26 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)