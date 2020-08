Hella legt finale Zahlen vor und setzt die Dividende aus

Der Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat am Freitag den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020) vorgelegt und die bereits veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt.

Wie bereits berichtet, soll der Hauptversammlung am 25. September 2020 die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorgeschlagen werden. Im letzten Jahr hatte der im MDAX notierte Konzern eine reguläre Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Zusätzlich zur regulären Dividende wurde im letzten Jahr eine Sonderdividende in Höhe von 2,30 Euro aufgrund des Verkaufs des Großhandelsgeschäfts ausgeschüttet.

Der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz verringerte sich im letzten Geschäftsjahr aufgrund des deutlich negativen Marktumfeldes um 14,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,8 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) ging auf 233 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 572 Millionen Euro) zurück. Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 4,0 Prozent (Vorjahr: 8,4 Prozent).

Hella erwartet für das derzeit laufende Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021) einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz in der Bandbreite von rund 5,6 Milliarden Euro bis 6,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,7 Milliarden Euro) sowie eine um Restrukturierungsmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge in der Bandbreite von rund 4,0 Prozent bis 6,0 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent).

Hella mit Sitz in Lippstadt ist mit knapp 39.000 Mitarbeitern spezialisiert auf Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik. Die Erstnotiz der Aktien erfolgte am 11. November 2014. Rund 60 Prozent der Aktien liegen in der Gesellschafterfamilie (poolgebunden).

Redaktion MyDividends.de