Hellman & Friedman erhöht Angebot für Tierbedarfshändler Zooplus

(Stellt Schreibweise von Hellman & Friedman sowie Zooplus richtig)

Berlin (Reuters) - Im milliardenschweren Bieterkampf um den Münchner Online-Tierbedarfshändler Zooplus hat der Finanzinvestor Hellmann & Friedman sein Angebot erhöht.

Es würde die Gegenleistung in bar von 390 Euro je Aktie um 70 Euro auf 460 Euro je Zooplus-Aktie erhöht, teilte Hellmann & Friedman in der Nacht zum Montag mit. Die Erhöhung solle "die anhaltenden Spekulationen über andere, jedoch noch ungewisse indikative Angebote Dritter beenden".

Zooplus führt auch Gespräche mit dem schwedischen Finanzinvestor EQT und dem US-Finanzinvestor KKR. Hellman & Friedman will den bisherigen Plänen zufolge das 1999 gegründete und in mehr als 30 europäischen Ländern aktive Unternehmen nach der Übernahme von der Börse nehmen, um die Neuaufstellung zu meistern. Zooplus benötigt frisches Geld, um in dem umkämpften Markt mit Konkurrenten wie Fressnapf, Pets At Home aus Großbritannien oder Tausendsassa Amazon weiter aktiv mitspielen zu können.