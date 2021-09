Hellman & Friedman legt bei Zooplus nach - Gebot auf 460 Euro je Aktie angehoben

LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Kampf um Zooplus hat der Finanzinvestor Hellman & Friedman seine Offerte erhöht. "Um die anhaltenden Spekulationen über andere, jedoch noch ungewisse indikative Angebote Dritter zu beenden", bietet Hellman & Friedmann jetzt 460 Euro statt wie bislang 390 Euro. Dies teilte der Finanzinvestor am späten Sonntagabend in London und München mit. Mit dieser Offerte werden die Aktien des Onlinehändlers für Tierbedarf insgesamt mit knapp 3,3 Milliarden Euro bewertet. Der Finanzinvestor hatte bereits Mitte August ein Gebot vorgelegt, das vom Unternehmen unterstützt wurde. Seitdem sind mit EQT und KKR zwei weitere Interessenten aufgetaucht. Zooplus bestätigte Gespräche mit den beiden Finanzinvestoren, die allerdings beide noch kein Gebot vorgelegt haben. Der Aktienkurs von Zooplus stieg wegen der Verhandlungen von Zooplus mit den beiden Investoren bereits deutlich über das bisherige Gebot von Hellman & Friedmann. Am Freitag kostete die bald im MDax notierte Aktie zum Xetra-Schluss 434 Euro./zb