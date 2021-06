HelloFresh-Aktie: Letzte Chance, im Dip zu kaufen?

Die HelloFresh-Aktie ist weiterhin ein solider Performer mit Blick auf die vergangenen ca. anderthalb Jahre. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von ziemlich genau 84,00 Euro (21.06.2021, eine Stunde nach Handelsstart). Damit können wir festhalten: Während der COVID-19-Pandemie hat die Aktie unterm Strich auf das ca. 8-Fache zugelegt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.

Ist jetzt weiterhin ein attraktiver Zeitpunkt, um in die HelloFresh-Aktie zu investieren? Zumindest könnte jetzt der letzte Zeitpunkt sein, um einen kleineren Dip zu erwischen. Lass uns das im Folgenden ein wenig näher Foolishe kontextuieren.

HelloFresh -Aktie: Kurz vor dem Rekordhoch

Wie wir jedenfalls mit Blick auf das aktuelle Aktienkursniveau festhalten können, notiert die HelloFresh-Aktie derzeit in der Nähe ihres Rekordhochs. Bei knapp über 85 Euro liegt die bisherige Bestmarke. Ein möglicher Discount beläuft sich damit auf nicht einmal 2 %. Ob das noch ein Dip ist, sei einfach mal dahingestellt.

Foolishe Investoren können das jedoch für den Moment noch als intakte Investitionsthese werten. Auch zur neuen Handelswoche hat es einen positiven Kommentar zur HelloFresh-Aktie gegeben. Das Kursziel läge demnach jetzt bei 104 Euro. Ob das so kommt in den kommenden Wochen und Monaten, können wir ebenfalls für den Moment außen vor lassen.

Fest steht damit jedenfalls: Die Aktie zieht weiterhin an. Beziehungsweise hat sich in ihrer Investitionsthese konsequent gefestigt. Wohl auch, weil die Umsätze im letzten Quartal erneut um 106 % im Jahresvergleich auf über 1,4 Mrd. Euro geklettert sind. Das Netzwerk, das operative Wachstum und auch die fundamentale Ausgangslage der HelloFresh-Aktie haben sich daher im Rahmen der Aktienkurs-Verachtfachung ebenfalls bedeutend erweitert.

Jetzt geht es um die … Kochbox

Trotzdem könnte es für die HelloFresh-Aktie jetzt nicht um die Wurst, sondern allmählich um die Kochbox und ihre Zukunft gehen. Das zweite Quartal dürfte dabei noch höchstwahrscheinlich sehr solide und wachstumsstark gewesen sein. Die Pandemie hielt diesen Zeitraum in weiten Teilen noch im Griff. Allerdings ist es die Zukunft, die jetzt relevanter denn je ist.

Konkret dürfte sich eine mögliche Investitionsthese mehr und mehr darum kreisen, ob die Aktie auch post COVID-19 ein starkes operatives Wachstum liefern kann. Beziehungsweise, noch genauer: Ob HelloFresh es geschafft hat, in den vergangenen anderthalb Jahren so viele Verbraucher von sich zu begeistern, dass das Wachstum nicht mehr an der Pandemie hängt.

Wer jetzt noch investieren möchte, der sollte sich durchaus mit der Frage beschäftigen. Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung von 14,4 Mrd. Euro und dem Megatrend des E-Commerce im Rücken könnte das nicht die Spitze des Eisbergs sein. Die Nische der HelloFresh-Aktie ist jedoch grundsätzlich eher speziell. Chancen und Risiken dürften sich hier jedenfalls abzeichnen.

Der Artikel HelloFresh-Aktie: Letzte Chance, im Dip zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

