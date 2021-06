HELLOFRESH - Aktie zieht durch

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 83,580 € (XETRA)

Die Hellofresh-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 15. Februar 2021 auf ein Allzeithoch bei 77,90 EUR.

Anschließend konsolidierte der Wert in einem aufsteigendem Dreieck. Am Freitag brach die Aktie aus dieser Formation nach oben aus und bildete damit ein mittelfristiges Kaufsignal aus. Dieses Signal zeigt aktuell Wirkung. Heute notierte der Wert im Hoch bereits bei 83,88 EUR.

Bullen bleiben am Drücker

Die Hellofresh-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter ansteigen. Ein mögliches mittelfristiges Ziel läge bei 114,18 EUR. Ein erstes Zwischenziel könnte bei ca. 92,50 EUR liegen. Dort verläuft aktuell eine obere Trendbegrenzung. Kurzfristige Rücksetzer enden im Idealfall im Bereich um 77,90 EUR. Ein Rückfall darunter wäre aber noch kein Drama. Kritisch wäre erst mit einem Rückfall unter den Unterstützungsbereich um 71,78 EUR. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung der Unterkante des Dreiecks bei aktuell ca. 64,55 EUR kommen.

Fazit: Die Aktie hat erst ein mittelfristiges Kaufsignal ausgebildet. Diese könnte einige Wochen tragen. Kleinere Rücksetzer sind aber einzuplanen. Ein erster Rücksetzer könnte zu einem Rückfall auf das letzte Ausbruchsniveau, also in Richtung 77,90 EUR führen.

HelloFresh - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)