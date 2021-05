HELLOFRESH - Bullische Konsolidierung

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 77,020 € (XETRA)

Die Hellofresh-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 15. Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 77,90 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Diese Bewegung lässt sich nach aktuellem Stand am besten als aufsteigendes Dreieck beschreiben. Die obere Begrenzung ist der Widerstandsbereich um das Allzeithoch bei 77,90 EUR. Die untere Begrenzung wird durch eine Trendlinie durch die Tiefpunkte vom 08. März 2021 und 11. Mai gebildet. Diese Trendlinie liegt heute bei ca. 62,43 EUR.

Innerhalb dieser Konsolidierung zog die Hellofresh-Aktie zuletzt stark an und notiert aktuell nur noch wenige Cents unter dem Allzeithoch.

Kaufwelle möglich

Gelingt der Aktie von Hellofresh ein stabiler Ausbruch über 77,90 EUR, dann käme es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Ein rechnerisches Ziel läge in diesem Fall bei 114,18 EUR. Sollte der Wert aber unter 62,43 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 41,00-40,00 EUR würden dann drohen. Ein Scheitern am Widerstand bei 77,90 EUR wäre auf mittelfristige Sicht noch kein negatives Signal. Die Aktie „muss“ nicht sofort ausbrechen. Sie kann noch einige Wochen innerhalb des Dreiecks seitwärts laufen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)