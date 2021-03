HelloFresh-CFO - Könnten im ersten Quartal Umsatzprognose übertreffen

Berlin (Reuters) - Der Kochbox-Anbieter Hellofresh könnte nach Aussagen von Finanzchef Christian Gärtner im ersten Quartal die eigene Umsatzprognose übertreffen.

Dies sagte Gärtner am Dienstag gegenüber Analysten. Die erste Hälfte des Quartals sei gut angelaufen. HelloFresh hat für 2021 ein Erlöswachstum zwischen 20 und 25 Prozent in Aussicht gestellt. Laut Firmenchef Dominik Richter hat das Berliner Unternehmen seine Kundenzahl weiter in die Höhe geschraubt und zählt inzwischen mehr als die 5,3 Millionen Kunden, die zum Jahresende in der Bilanz standen.