HELLOFRESH - Das ist ein guter Plan

Die HelloFresh-Aktie gehört in 2020 zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Das Unternehmen konnte von der Coronavirus-Krise profitieren, die Aktie verteuerte sich vom Märztief aus um 230 %. Seit dem Allzeithoch aus dem Juli bei 53,35 EUR läuft eine Abwärtskorrektur in einer sich weitenden Handelsspanne. Diese Range wurde zuletzt nach oben hin aufgelöst, jetzt korrigiert der Wert den letzten Anstieg. Dabei setzt er an die Oberkante der Konsolidierungsformation zurück. Das Chartbild ist auf allen Zeitebenen sehr konstruktiv zu werten.

Hier könnte man zuschlagen

Der laufende Pullback könnte Einstiegschancen bieten. Insbesondere mit einer nachhaltigen Rückkehr über 47,20 EUR würden intraday erste Kaufsignale entstehen. Eine neue Aufwärtswelle zum Hoch bei 53,35 und später bis 64 - 65 EUR sollte in Kürze folgen.

Absicherungen könnten relativ eng unterhalb von 43,20 oder spätestens unterhalb von 39,90 EUR erfolgen. Tiefe Rücksetzer bis 40,30 - 41,00 EUR wären unbedenklich und könnten neue EInstiegschancen ergeben. Erst unterhalb von 39,90 EUR drohen per Tagesschluss weitere Rückschläge bis 36,00 - 36,40 oder 34 EUR.

