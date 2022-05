HelloFresh: Deutliche Bremsspuren

Insgesamt hat HelloFresh im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von knapp 2 Mrd. Euro erzielen können, die Anzahl der aktiven Kunden stieg auf insgesamt 8,52 Millionen, was einem Zuwachs von 17 Prozent im Jahresvergleich zum ersten Quartal 2021 entspricht. Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem bereinigten EBITDA, hier blieben 99,3 Mio. Euro beim Unternehmen hängen. Durch eine bessere Produktivität konnten auch die Produktionskosten gesenkt werden und wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. An der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 hält HelloFresh weiter fest und will ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 26 Prozent generieren.

Diese Gemengelage hat dem Wertpapier zuletzt sichtlich helfen können, nachdem die Aktie zeitweise ein Jahrestief von 31,69 Euro markiert hatte, Ende 2021 notierte das Wertpapier noch um 97,50 Euro.

2020‘er Support scheint zu halten

Die deutlichen Bremsspuren an der Unterstützung aus der zweiten Jahreshälfte 2020 um 37,80 Euro hilft der HelloFresh-Aktie, demnächst könnte sich eine Gegenbewegung aufbauen und erste Gewinne an 43,09 Euro erlauben zu vollziehen, darüber an die Barriere von 46,64 Euro. Eine mittelfristige Prognose könnte sogar Gewinne an die etwas größere Hürde von 53,34 Euro hervorbringen und würde sich dementsprechend für einen spekulativen Long-Ansatz anbieten. Vorsicht sollte man jedoch unterhalb der aktuellen Jahrestiefs walten lassen, bei einer erneuten Schwächephase könnten die runde Kursmarke von 30,00 und darunter der Bereich um 24,73 Euro angesteuert werden.

HelloFresh (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 42,63 // 45,17 // 46,92 // 48,90 // 50,98 // 53,34 Euro Unterstützungen: 40,15 // 38,38 // 36,55 // 35,12 // 34,18 // 33,41 Euro

Fazit

Genaue Einstiegskurse sind bei der HelloFresh-Aktie nicht auszumachen, in die laufende Erholungsbewegung könnte man ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD41MY mit Zielen bei 46,64 Euro durchaus aufbauen, aber erst darüber wird das mittelfristige Szenario mit Zielen um 53,34 Euro aktiviert. Aber selbst im ersten Fall ließe sich bereits eine Renditechance von 45 Prozenterzielen, Ziel im Schein läge dann bei 15,65 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität die aktuellen Wochentiefs nicht überschreiten, das hieße konkret einen Stopp im Schein von 7,51 Euro anzusetzen, gemessen am Basiswert beträgt dieser dann 38,50 Euro. Aufgrund der sehr spekulativen Idee werden kleinere Handelspositionen favorisiert.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD41MY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,69 - 10,74 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 32,00 Euro Basiswert: HelloFresh SE KO-Schwelle: 32,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,68 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 15,65 Euro Hebel: 3,9 Kurschance: + 45 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.