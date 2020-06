HELLOFRESH – Die Bullen liefern

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 39,740 € (XETRA)

Nach einer 1:1-Aufwärtsbewegung, die von Mitte März bis Anfang Mai und damit von einem Tief bei 16,14 EUR bis zum neuen, aktuellen Rekordhoch bei 42,22 EUR geführt hatte, setzte die Aktie von Hellofresh an frühere Höchstmarken und einen alten mittelfristigen Aufwärtstrendkanal zurück. Die Kreuzunterstützungszone stoppte die Korrektur Anfang Juni und der flaggenförmige Charakter des Rückgangs deutete bereits eine baldige Trendfortsetzung an. In dieser Woche erfolgte dann der endgültige Ausbruch aus der Formation und der gestrige Anstieg neutralisierte auch zugleich die Korrekturphase.

Aufwärtstrend mit deutlichem Potenzial

Oberhalb von 36,50 EUR ist der Ausbruch gelungen und ein weiterer Aufwärtsimpuls aktiv, der den Wert jetzt ans Hoch bei 42,22 EUR treiben dürfte. Ein Ausbruch über die Marke ist weiterhin zu präferieren und würde Zugewinne bis 45,70 EUR und darüber bis 48,38 EUR nach sich ziehen. Darüber käme sogar das Ziel bei 52,40 EUR in Reichweite.

Abgaben unter 36,50 EUR würden die Rally dagegen beenden und für eine Fortsetzung der Korrekturphase bis 32,94 EUR sorgen.

