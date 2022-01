HelloFresh: Fast am Ziel angekommen!

Nach der letzten technischen Besprechung zu HelloFresh vom 10. Dezember 2021: „HelloFresh: Doppelhoch und EMA 200 im Blick“ wurde im Bereich von 97,50 Euro und dem dort ansässigen Doppelhoch auf eine potenzielle Trendwende hingewiesen, die für ein Verkaufssignal notwendige Triggermarke lag bei rund 70,00 Euro. Diese wurde nur kurze Zeit später tatsächlich gebrochen und führte das Papier in den Bereich der Verlaufshochs aus Sommer 2020 um 53,35 Euro weiter abwärts. Damit hat sich das Papier jedoch einer sehr wichtigen Unterstützung angenähert, womit die zuletzt vorgestellte Handelsidee schon bald endet. Zwar sind noch keine handfesten Trendwendesignale zu erkennen, Vorsicht sollten Anleger angesichts der bisherigen Gewinne trotzdem walten lassen.

Gewinne realisieren

Zunächst einmal dient dieser Teil der Analyse einem kurzen Update, handfeste Handelsideen gehen aus dem aktuellen Kursverlauf noch nicht hervor. Sollte sich allerdings im Bereich von 50,00 Euro eine Stabilisierung abzeichnen, könnte dies Hinweise auf eine bevorstehende Trendwende mit Zielen um 60,00 und darüber um 66,36 Euro liefern. Vielmehr sollten sich investierte Anleger allerdings um die Realisierung ihrer Gewinne kümmern, ein Strategiewechsel steht erst zu einem späteren Zeitpunkt auf der Agenda. Unterhalb von 50,00 Euro drohen dagegen weitere Rücksetzer sogar auf rund 40,00 Euro.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 54,74 // 56,72 // 59,78 // 60,46 // 61,56 // 63,02 Euro Unterstützungen: 52,52 // 51,00 // 50,00 // 47,88 // 46,64 // 43,68 Euro

Fazit

Gewinne laufen lassen, so lautet das Motto an den Börsen. Dies bezieht sich natürlich auch auf Short-Positionen. Der Bereich zwischen 50,00 und 53,34 EUR birgt gewisses Trendwendepotenzial, womit die im Dezember vorgestellte Handelsidee sich nun mit großen Schritten ihrem Ende naht. Ob anschließend ein Trendwechsel bei HelloFresh vollzogen wird, bleibt zunächst noch abzuwarten. Möglich wäre dies, dann käme sogar ein Positionswechsel in Betracht.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.