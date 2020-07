HELLOFRESH - Konsolidierung läuft nach Abstufung an

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 48,020 € (XETRA)

Die Hellofresh-Aktie zeigte sich zuletzt in einer sehr starken Verfassung und eilte von einem Allzeithoch zum nächsten. Seit Mitte März nach einem Tief bei 16,14 EUR war die Aufwärtsbewegung besonders steil. Konsolidierungen dauerten nur wenig Tage und wurden schnell beendet. In der letzten Woche stockte die Aufwärtsbewegung aber schon etwas. Am Freitag erreichte der Wert aber noch ein neues Allzeithoch bei 53,35 EUR.

Heute fällt der Wert aber deutlich zurück. Auslöser für diese Abverkauf ist ein Rating von JPMorgan. Diese Bank sieht die Aktie nicht mehr als „Overweight“ sondern nur noch „neutral“ und senkt das Kursziel von 47 EUR auf 42 EUR. Die Aktie bricht heute Morgen um 6,77 % ein.

Dieser Einbruch beendet aber bisher nicht die Aufwärtsbewegung seit Mitte März. Diese ist nach wie vor intakt. Bei 45,38 EUR verläuft der zugehörige Aufwärtstrend. Bei 42,22 EUR liegt das letzte größere Zwischenhoch in dieser Aufwärtsbewegung.

Kaufwelle unterbrochen

Kurzfristig befindet sich Hellofresh damit in einer Konsolidierung. Diese kann zu Abgaben bis ca. 45,38 EUR oder sogar 42,22 EUR führen. Nach Abschluss dieser Konsolidierung bestünde die Chance auf eine weitere Rally, die sogar zu neuen Allzeithochs führen könnte. Sollte der Wert allerdings unter 42,22 EUR abfallen, dann wäre mit einer längeren Konsolidierung zu rechnen. Dabei könnte es zu einem Rückfall in Richtung 33,80 EUR bis 33,00 EUR kommen. Dort liegt ein noch offenes Gap vom 05. Mai 2020.

HelloFresh - Aktie

