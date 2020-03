HELLOFRESH - Neues Allzeithoch und ab heute im MDAX!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 25,000 € (XETRA)

Die Abwärtskorrektur in der vergangenen Woche führt die langfristig starke Aktie zurück an die letzten Zwischenhochs aus dem Dezember, wo die Käufer bereitstanden und die Aktie wieder nach oben ziehen. Die relative Stärke ist enorm, heute überspringt der Wert das gestern wieder erreichte Allzeithoch. Die Aufnahme in den MDAX hilft sicherlich auch.

Weitere Aufwärtsbewegung sollte folgen

Mit dem Ausbruch auf neue Hochs eröffnet sich im Zuge des Bullentrends weiteres Rallypotenzial bis 30 und später 34 - 35 EUR. Kursrücksetzer bis 25,55 oder 24 EUR könnten ab jetzt Longchancen bieten.

Ein Rückfall per Tagesschluss unter 24 EUR könnte der Aktie kurzfristig den Schwung rauben und eine tiefe Korrektur bis 21,70 - 22,00 ERU möglich machen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)