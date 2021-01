HELLOFRESH - Rallychancen sind vorhanden

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 61,550 € (XETRA)

In der HelloFresh-Aktie wurde der Preisbereich ab ca. 40 EUR seit Sommer mehrfach gekauft. Zuletzt zog der Aktienkurs im November von diesem Preisniveau aus wieder an, wobei der anschließende Aufwärtstrend ein neues Hoch bei 64,55 EUR mit sich brachte. An diesem Hoch zeigte sich zunächst eine ähnliche Reaktion wie in den Wochen zuvor. Es kam zu Gewinnmitnahmen und mit diesen Gewinnmitnahmen drohte erneut eine Korrektur.

Rallybeschleunigung möglich!

Heute wissen wir, dass es am Hoch zwar Verkaufsinteresse gab, die Bullen aber bereit waren, dieses einzusammeln. Statt einer Korrektur kam es nur zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Zwar scheitern die Bullen heute erneut am Widerstandsbereich bei 64,55 EUR, trotzdem hält sich die Aktie noch relativ gut. Sollte der Widerstand überwunden werden können, sind Gewinne auf 70 EUR und darüber hinaus möglich. Letztlich würde sich die Aktie auf einem Allzeithoch bewegen, so dass sich den Bullen keine horizontalen Widerstände mehr entgegenstellen. Gemäß dem Motto „the trend is your friend“, wird man dann abwarten müssen, wo sich wieder echtes Verkaufsinteresse zeigt.

Alternativ zu diesem bullischen Szenario reicht die Kraft der Käufer doch nicht aus, um die aktuelle Rally zu beschleunigen. In einem solchen Fall kommt es zu nachhaltigen Kursen unterhalb von 56 EUR und damit zur nächsten Korrektur. Der Fokus wird dann erneut auf dem Unterstützungsbereich ab ca. 45 EUR liegen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)