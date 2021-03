HelloFresh schließt 2020 mit Rekordquartal ab

Berlin (Reuters) - Der Kochbox-Anbieter HelloFresh hat das vergangene Jahr mit einem Rekord abgeschlossen. Der Umsatz sei im vierten Quartal währungsbereinigt um 126 Prozent auf bisher nie erreichte 1,1 Milliarden Euro geklettert, teilte das Berliner Unternehmen am Dienstag mit, das als Anwärter auf die Aufnahme in den deutschen Leitindex Dax gilt. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) legte auf fast 174 Millionen Euro zu nach 38,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Inzwischen kommt HelloFresh auf 5,3 Millionen aktive Kunden - fast die Hälfte davon leben in den USA.

"Während die Pandemie im Laufe des Jahres hoffentlich abklingen wird, rechnen wir fest damit, dass Verbraucher auch weiterhin auf E-Commerce-Lösungen setzen werden, um Lebensmittel einzukaufen", sagte Firmenchef Dominik Richter. Zuletzt profitierte der Anbieter von Lebensmitteln in Kochboxen, die im Abo-Modell mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, von der Corona-Pandemie mit geschlossenen Restaurants, Ausgangsbeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice. Nun will HelloFresh im laufenden Jahr an die jüngsten Erfolge anknüpfen. Der währungsbereinigte Umsatz soll 2021 um etwa ein Fünftel bis ein Viertel zulegen. Zudem peilt der Branchenprimus eine Marge auf Basis des bereinigten Betriebsergebnisses (Ebitda) zwischen neun und zwölf Prozent an.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz dank der zahlreichen Neukunden in den inzwischen 14 Ländern, in denen HelloFresh tätig ist, währungsbereinigt um 111 Prozent auf fast 3,75 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) legte auf 505 Millionen Euro zu nach 46,5 Millionen Euro im Vorjahr.