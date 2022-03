HELLOFRESH - Startet der bullische Turnaround jetzt?

Mit dem heutigen Abverkauf hat die Aktie von Hellofresh das zweite - damals noch alternative - mittelfristige Abwärtsziel der GodmodePLUS-Analyse vom 31. Januar bei 39,72 EUR erreicht.

Nach dem bärischen Doppeltop am Allzeithoch bei 97,50 EUR war die Aktie in einer geradlinigen Verkaufswelle unter die mittelfristigen Aufwärtstrendlinien und den zentralen Support bei 60,70 EUR gefallen. Diese Abwärtsbewegung folgte dem Weg, den die Projektionsziele der ersten Teilstrecke von 96,60 bis 66,18 EUR (im Chart in orange) vorgezeichnet hatten. Das 100 %-Ziel dieses Verkaufsimpulses ist mit 39,72 EUR jetzt erreicht und hier eine Richtungsentscheidung fällig: Entweder bricht der Wert weiter unter 38,02 EUR ein und setzt auf 33,80 und ggf. 30,42 EUR zurück.

Oder wir erleben eine kleine Trendwende in Form eines Wiederanstiegs über das gestrige Hoch bei 43,43 EUR und eine Erholung bis 46,64 und 48,90 EUR. Sollte letztere Hürde auch überschritten werden, wäre die Abwärtstrendlinie durchbrochen und ein Longsignal mit einem ersten Ziel bei 53,15 EUR aktiv.

Charttechnisches Fazit: Dadurch, dass bislang an jeder Projektionsmarke eine Erholung starten konnte, stehen die Chancen für die Bullen gut, die Zone von 38,00 bis 39,72 EUR zu halten und eine Erholung bis 46,64 EUR einzuleiten.

HelloFresh Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9,99 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)