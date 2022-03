HELLOFRESH - Verkaufsdruck nach Zahlen

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 45,950 € (XETRA)

Der Kochboxenversender Hellofresh hat 2021 mit einem enormen Umsatzanstieg um etwas mehr als 60 Prozent auf knapp sechs Mrd. Euro abgeschlossen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) legte um rund vier Prozent auf 528 Mio. Euro zu. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern aber mit einer langsameren Entwicklung. 2022 solle der währungsbereinigte Erlös um 20 bis 26 Prozent steigen, teilte der DAX-Konzern am Dienstag mit. Dabei will der Konzern das um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) von 500 bis 580 Mio. Euro erreichen. // Quelle: Guidants News

Charttechnischer Ausblick

In der letzten Woche gab es eine besondere Wochenkerze mit einem sehr langen Schatten unterhalb dem EMA200 im Wochenchart. Doch der Wochenschlusskurs lag wieder über dieser wichtigen Durchschnittslinie. Daher waren die vorbörslichen positiven Kurse um 50,00 EUR auch extrem wichtig, denn die Bullen hätten die Chance gehabt, die Vorwochenumkehrkerze zu bestätigen. Doch nach dem aktuellen Abverkauf mit Kursen um 46,00 EUR sieht der Chart nun für die Käufer nicht besonders gut aus.

Fazit: Die Bullen können zwar weiter hoffen, dass der EMA200 im Wochenchart verteidigt wird. Doch falls dieser auf Wochenschlusskursbasis fällt, dann müsste man mit einem Rückgang bis ca. 37,50 EUR rechnen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)