HELLOFRESH - Wo könnte man die Aktie abstauben?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 26,250 € (XETRA)

Die Tradingidee für den Betreiber mehrerer Essens-Lieferservices, Delivery Hero, ging zuletzt wunderbar auf. Ein Update des Charts erfolgte heute für unsere Premiumkunden in Guidants PROmax. Doch auch bei Hellofresh, einem Anbieter von Kochboxen, scheint das Geschäft gut zu laufen. Erst in dieser Woche markierte die Aktie ein neues Allzeithoch. Wie auch das Papier von Teamviewer fällt Hellofresh folglich in die Kategorie "Aktie mit relativer Stärke".

Es lässt sich allerdings eine gewisse Deckelung im Chart erkennen, die den Wert bislang noch etwas ausbremst. Ein mögliches Szenario wäre ein Pullback in den kommenden Tagen in Richtung der Schlüsselunterstützung um 24 EUR. Von dort aus könnte die nächste, eventuell sogar finale Aufwärtswelle in Richtung 30 EUR starten. Weitere Unterstützungen und mögliche Abstauberniveaus lassen sich in Form des EMA50 bei 22,50 EUR und in Form wichtiger Hoch- und Tiefpunkte bei 19,80 EUR nennen. Fällt der Wert in den kommenden Wochen unter 16,14 EUR, wäre die mittelfristige Aufwärtsbewegung beendet.

Fundamental bewertet wirkt der Titel auf Basis der 2020er-Schätzungen teuer. Mit einem KUV von 1,6 und einem KGV von 33 ist die Aktie mit Blick auf das Jahr 2021 aber durchaus ansprechend bepreist. Man darf nicht vergessen, dass Hellofresh erst in diesem Jahr die Gewinnzone erreichen wird. Dementsprechend niedrig ist die Gewinnbasis und dementsprechend hoch auch das Gewinnwachstum. Analysten rechnen beispielsweise schon im Jahr 2022 mit einem Gewinn je Aktie von rund 1,00 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,81 2,28 2,75 Ergebnis je Aktie in EUR -0,06 0,23 0,79 Gewinnwachstum - 243,48 % KGV - 114 33 KUV 2,4 1,9 1,6 PEG neg. 0,1 *e = erwartet

HelloFresh-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)