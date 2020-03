HelloFresh: Zurück im Trend

Nach Zahlenvorlage legte der Konzernumsatz im vierten Quartal 2019 auf 511,8 Mio. Euro und somit 39,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Das bereinigte EBITDA für die HelloFresh Gruppe lag im Schlussquartal 2019 bei EUR 38,6 Mio., womit der Kochboxenversender das dritte Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA ausweisen kann. Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 1.809,0 Mio. Euro, das bereinigtes EBITDA belief sich auf EUR 46,5 Mio. Euro und entspricht einer Marge von 2,6 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die HelloFresh Gruppe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 22-27 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA Marge zwischen 4,0- 5,5 Prozent.

Aktionäre bedankten sich in Form eines deutlichen Kurssprungs zurück in den seit August letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend direkt an die Kursmarke von rund 24,00 Euro. Damit notiert das Papier nur 1,55 Euro von seinen Rekordständen aus Mitte Februar entfernt und könnte seine Aufwärtsbewegung unmittelbar fortsetzen. Diese Hoffnung weckt natürlich Begehrlichkeiten, Long-Chancen sind durchaus gegeben, eine nachhaltige Aktivierung sollte allerdings erst noch abgewartet werden.

Rekordhochs in greifbarer Nähe

Für ein mustergültiges Kaufsignal muss allerdings erst das Niveau von mindestens 24,50 Euro nachhaltig überwunden werden, nur hierdurch ließe sich weiteres Aufwärtspotenzial zurück zu den Rekordständen von 25,55 Euro ableiten, darüber könnte sogar ein Anstieg an 27,15 und 34,70 Euro bevorstehen. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5UCK könnte hieraus eine Anfangsrendite von 24 Prozent entspringen. Kommt es allerdings zu einem nachhaltigen Bruch der Kursmarke von 20,00 Euro, müssten Rücksetzer zurück auf 18,00 Euro einkalkuliert werden, darunter dürfte die Mehrfachunterstützung bestehend aus den Jahreshochs 2018 und dem EMA 200 um 14,88 Euro zum Tragen kommen.

HelloFresh (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 24,00 // 24,50 // 25,07 // 25,55 // 26,26 // 26,93 Euro Unterstützungen: 23,10 // 22,10 // 21,54 // 20,65 // 20,00 // 19,12 Euro

Fazit

Ein Investment in den aktuell unruhigen Zeiten birgt offenkundig hohe Risiken, mittelfristig orientierte Anleger können mit einem Zielhorizont bei HelloFresh um 27,15 und 34,70 Euro Long-Positionen durchaus in Erwägung ziehen. Allerdings sollte die Verlustbegrenzung noch deutlich unter dem Niveau von 21,50 Euro angesetzt werden. Als Zugvehikel kommt lediglich ein zeitlich unbegrenzter Schein infrage, hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5UCK zurückgegriffen werden. Ziele im Schein sind bei 6,49 und 10,26 Euro auszumachen, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 3,66 Euro zunächst allerdings nicht übersteigen. Mit erhöhter Volatilität muss in den kommenden Wochen definitiv weiter gerechnet werden!

Strategie für steigende Kurse WKN: MC5UCK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,16 - 5,28 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 19,0889 Euro Basiswert: HelloFresh KO-Schwelle: 19,0889 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,49 Hebel: 4,32 Kurschance: + 24 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.