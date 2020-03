HELMA EIGENBAU - Nach Zahlen im Rallymodus?

HELMA Eigenheimbau AG - WKN: A0EQ57 - ISIN: DE000A0EQ578 - Kurs: 43,000 € (XETRA)

HELMA erzielte 2019 ein Auftragseingangsplus von 6,4 %, einen Auftragsbestand (per 31.12.2019) von 202,7 Mio. EUR (VJ: +18,3 %), ein EBT in Höhe von 23,6 Mio. EUR (VJ: 21,2 Mio. EUR) und einen Gewinn je Aktie von 4,04 EUR (VJ: 3,62 EUR). Das Vertriebsergebnis wurde mit 296,5 Mio. EUR (VJ: 278,6 Mio. EUR) ausgewiesen.

Quelle: NewsGuidants

Auf diese, heute veröffentlichten Zahlen reagiert die Aktie positiv und legt um über 3 % zu. Zu beachten ist dabei, dass es sich um einen marktengen Nebenwert handelt. Einzelne Orders können den Kurs deutlich bewegen.

Treffen Sie an der Börse immer voll ins Schwarze - mit Cordula Lucas und ihren Pop Guns. Jetzt Pop Gun Trader abonnieren

Die Aktie von Helma Eigenbau markierte im Juli 2016 ein Allzeithoch bei 62,00 EUR. Danach kam es zu einer größeren Korrektur. Bis November 2018 fiel der Wert auf ein Tief bei 27,50 EUR. Seitdem hat sich das Bild aber wieder gedreht. Im November 2019 gelang der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli 2016. Anschließend kletterte der Aktienkurs auf 47,40 EUR. In der letzten Woche kam es zu einem deutlichen Einbruch. Dieser kann aber als überschießender Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend gewertet werden, zumal die Aktie den Aufwärtstrend seit November 2018 auf Wochenschlusskursbasis halten konnte. In dieser Woche löst sie sich von diesem Trend.

Greifen die Bullen jetzt zu?

Das Chartbild macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten unter Schwankungen deutlich zulegen. Ein Anstieg bis 47,40 EUR und an das Allzeithoch ist durchaus möglich. Sollte der Wert allerdings unter das Tief aus der letzten Woche bei 36,50 EUR abfallen, würde sich das Chartbild massiv eintrüben.

Zusätzlich lesenswert:

EVONIK - Kommen die Käufer nach den Zahlen zurück?

CONTINENTAL - Das kann die Bullen nicht erfreuen

METRO - Übernahmegerüchte führen zu Kurssprung

HELMA Eigenheimbau AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)