Helma kürzt die Dividende

Die Helma Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) will die Dividende um rund 17 Prozent auf 1,54 Euro reduzieren. Im Vorjahr wurden 1,85 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 52,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,92 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 2. Juli 2021 statt. Die Dividendenpolitik liegt bei einer Ausschüttungsquote von mindestens 25 Prozent bis maximal 50 Prozent der seitens der Muttergesellschaft erzielten Jahresüberschüsse. Die geplante Dividende beträgt nahezu 50 Prozent der nach HGB erzielten Jahresüberschüsse. Im Jahr 2012 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro (für das Geschäftsjahr 2011) an die Aktionäre ausgezahlt.

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2020 bei 274 Mio. Euro (Vorjahr: 263,2 Mio. Euro), wie bereits berichtet wurde. Das Konzern-EBT betrug 22,5 Mio. Euro nach 23,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Anteilen Fremder betrug 15,4 Mio. Euro (Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Gewinn je Aktie von 3,84 Euro (Vorjahr: 4,04 Euro) erwirtschaftet. Helma erwartet für 2021 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 300 bis 310 Mio. Euro und ein Konzern-EBT zwischen 25 und 26 Mio. Euro.

Helma mit Sitz in Lehrte bei Hannover wurde 1980 gegründet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Die Börsennotiz erfolgte am 19. September 2006. Größter Einzelaktionär ist Gründer und Vorstand Karl-Heinz Maerzke mit 39,6 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de