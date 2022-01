HENKEL - Aktie erreicht erstes Erholungsziel

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 73,500 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten ("HENKEL - Bullische Divergenz suggeriert Erholungspotenzial") Betrachtung vom 27.12. lautete wie folgt: "So bestätigt der RSI-Indikator die jüngsten Jahrestiefs unterhalb von 70 EUR nicht mehr - hier liegt eine so genannte bullische Divergenz vor, die in den kommenden Handelstagen eine technische Erholung in Richtung des nun als Widerstand fungierenden EMA50 im Tageschart nach sich ziehen könnte."

Aktie erreicht erstes Erholungsziel

Die bullische Divergenz brachte die avisierte Erholungsbewegung zurück in den Bereich des EMA50 im Tageschart der Henkel-Aktie. Dies muss nun allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein für die Bullen.

Gelingt in den kommenden Handelstagen ein Anstieg per Tagesschluss über die Abwärtstrendlinie im Tageschart, würde weiteres Erholungspotenzial in den Bereich des EMA200 im Tageschart generiert werden. Bis dahin kann ein erneutes Abdriften der Aktie nicht ausgeschlossen werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)