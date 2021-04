Henkel-Aktie: Noch schnell vor der Dividende kaufen?

Wer die Henkel-Aktie noch vor der diesjährigen Dividendenzahlung kaufen möchte, der muss sich aber sputen. Am 16.04. dieses Jahres findet schließlich die Hauptversammlung statt. Am folgenden Handelstag dürften die Anteilsscheine Ex-Dividende gehen. Wer zu diesem Zeitpunkt nicht investiert ist, der geht entsprechend leer aus.

Die Auszahlung der Dividende dürfte so ca. um den 21. April erfolgen, was noch einige Tage hin ist. Trotzdem wissen Foolishe Investoren, dass der Ex-Dividendentag der entscheidende ist, um eine Zahlung noch in diesem Jahr bekommen zu können.

Aber sollten Foolishe Investoren jetzt auf die Henkel-Aktie setzen? Das wiederum ist eine überaus interessante Fragestellung. Schauen wir einmal, auf welchen Gesamtmix man sich jedenfalls einlassen würde.

Henkel -Aktie: Mehr als bloß die Dividende …?

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die diesjährigen Dividendenzahlungen erkennen können, besitzt die Henkel-Aktie eine überaus interessante Dividende. In diesem Jahr werden erneut 1,83 Euro je Stammaktie und 1,85 Euro je Vorzugsaktie ausgezahlt. Eine Ausschüttungssumme, die es bereits im Vorjahr gegeben hat.

Damit zeigt das Management des DAX-Konsumgüterkonzerns, dass zumindest stets konstante Zahlungen eine Priorität besitzen. Immerhin: Bei einem Aktienkurs von derzeit 84,96 Euro je Stammaktie läge die Dividendenrendite bei ca. 2,15 %. Ein Wert, der für eine Konsumgüteraktie natürlich alles andere als hoch ist.

Wer als Investor auf die Henkel-Aktie setzen möchte, der sollte daher vermutlich mehr in ihr sehen, als bloß die Dividende. Die fundamentale Bewertung ist jedenfalls interessant. Vor allem, wenn man verschiedene Geschäftsjahre betrachtet.

Mit Blick auf einen 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,24 Euro läge das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls bei ca. 26,2. Wenn wir den 2019er-Wert von 4,80 Euro berücksichtigen, so erhalten wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 17,7. Der zweite Wert ist natürlich deutlich moderater und zeigt, dass eine Turnaround-Fantasie durchaus möglich ist.

In Zeiten von COVID-19 sind Umsätze und Gewinne zuletzt jedenfalls moderat bis deutlich korrigiert. Auch auch vor COVID-19 hat es einige Zweifel an den kurz- bis mittelfristigen Wachstumsperspektiven gegeben. Das Management hinter der Henkel-Aktie möchte jedoch wieder in die Wachstumsspur zurückfinden. Wenn das und der Turnaround gelingen, könnte die fundamentale Bewertung weiterhin preiswert sein.

Value- und Turnaround-Option …?

Die Henkel-Aktie könnte daher mit Blick auf das jetzige Kursniveau und auch auf die Dividende eine interessante Möglichkeit sein. Ob man als Investor unbedingt vor der Dividendenzahlung investieren muss, weiß ich nicht. Die Zahlung ist jedenfalls in relativer Hinsicht kaum ein großartig ausschlaggebendes Argument.

Wenn überhaupt, dann sollte eine Investition mit dem Glauben an die langfristig orientierte Perspektive und operativer Besserung zusammenhängen. Sowie damit, dass man überzeugt ist, dass der jetzige Preis der Aktie mit Blick auf die fundamentale Bewertung günstig ist. Womöglich auch für die defensive Klasse, die eigentlich von der Henkel-Aktie ausgeht.

