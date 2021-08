Henkel erhöht Umsatzprognose - Rohstoffpreise dämpfen aber Gewinnmarge

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel erhöht nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr seine Umsatzprognose. Das Wachstum aus eigener Kraft soll nun 2021 bei 6 bis 8 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Bislang war Henkel von 4 bis 6 Prozent ausgegangen. Hohe Rohstoffpreise und angespannte Lieferketten belasten jedoch die Profitabilität. So erwartet Henkel bei der Umsatzrendite mit 13,5 bis 14,5 Prozent jeweils 0,5 Prozentpunkte weniger als zuvor. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie - einen Anstieg im hohen einstelligen bis mittleren Zehn-Prozent-Bereich - bestätigte Henkel jedoch./nas/mis