HENKEL - Große Bodenbildung möglich?

Die Henkel-Aktie markierte im Juni 2017 ihr aktuelles Allzeithoch bei 129,90 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung.

Dabei fiel er im März 2020 auf ein Tief bei 62,24 EUR und damit nahe an das log. 38,2 % Retracement der Rally ab Februar 2009 bei 60,40 EUR zurück. Nach einer starken Erholung auf 99,50 EUR im April 2021 fiel die Aktie wieder deutlich zurück. Die komplette Erholung wurde abverkauft. In dieser Woche notierte der Titel im Tief bei 59,42 EUR und damit sogar unter dem genannten Retracement. Aktuell läuft allerdings eine starke Erholung, welche zu einer deutlichen Rückkehr über 62,24 EUR führt.

Henkel hat im Jahr 2017 5,81 EUR je Aktie verdient. Danach fiel der Gewinn über drei Jahre deutlich ab. In Jahr 2020 lag er bei 3,25 EUR. im letzten Jahr zeigte sich ein Anstieg auf 3,78 EUR. Nach aktuellen Schätzungen soll dieser Anstieg auf 4,49 EUR und 4,98 EUR in diesem und nächsten Jahr fortgesetzt werden. Die Unsicherheiten wegen des Ukrainekrieges dürften noch nicht in den Schätzungen enthalten sein.

Auf Basis des aktuellen Kurses von 65,78 EUR ergibt sich damit ein 2022er KGV von 14,65 und ein 2023er KGV von 13,21. Im historischen Vergleich gab es nur zwei Ausnahmejahre, in denen Henkel auf KGV-Basis günstiger zu haben war. Das waren die Jahre 2004 und 2008 mit KGVs bei 5,30 und 8,00 auf Basis des Jahresendkurses. Abgesehen von diesen beiden Jahren stammt das kleinste KGV aus dem Jahr 2011 und liegt bei 15,40 EUR. Im historischen Vergleich ist Henkel damit auf Basis der aktuellen Schätzungen günstig.

Kann man jetzt einsteigen?

Kann die Henkel-Aktie den Unterstützungsbereich um 62,24-60,40 EUR verteidigen, dann ergäbe sich erst kleine Anzeichen für eine große Bodenbildung. Diese Anzeichen würden bei einem Ausbruch über 69,36 EUR größer werden. Aber der erfolgreiche Abschluss dieser Bodenbildung liegt weit entfernt. Denn dafür müsste die Aktie über das Hoch aus dem April 2021 bei 99,50 EUR ausbrechen. Erst dann ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Auf Basis der aktuellen Schätzungen gibt es gute Chancen auf eine solche Bodenbildung. Denn die Aktie ist auf dieser Basis günstig. Fraglich ist aber, wie sich der Ukrainekrieg auf die Gewinne auswirkt.

Sollte es zu einem stabilen Rückfall unter 60,40 EUR kommen, dann wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung möglich. Mögliche Ziele lägen im Bereich um 47,68 EUR oder gar bei 37,64 EUR.

Fazit: In der Henkel-Aktie zeigt sich eine Möglichkeit, günstig an die Aktie zu kommen. Hier besteht die Chance, dass die Aktie ein langfristiges Tief gefunden hat. Das Chance/Risiko-Verhältnis ist im Hinblick auf eine mittel- bis langfristige Investition sehr stark. Denn ein Trade kann an dieser Stelle recht eng abgesichert werden.

