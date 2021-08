Henkel: Höhere Rohstoffkosten belasten die Profitabilität – Erhöhung der Umsatzprognose beruhigt Anleger nicht

Der Konsumgüterkonzern Henkel erhöht nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr seine Umsatzprognose. Das Wachstum aus eigener Kraft soll nun 2021 bei 6 bis 8 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Bislang war Henkel von 4 bis 6 Prozent ausgegangen. Hohe Rohstoffpreise und angespannte Lieferketten belasten jedoch die Profitabilität. So erwartet Henkel bei der Umsatzrendite mit 13,5 bis 14,5 Prozent jeweils 0,5 Prozentpunkte weniger als zuvor. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie – einen Anstieg im hohen einstelligen bis mittleren Zehn-Prozent-Bereich – bestätigte Henkel jedoch.

dpa-AFX

_______________________________________________________________

Werbung Knock-Outs zur Henkel Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Redaktion onvista:

Die Anleger reagieren heute mit einem Minus von rund 2 Prozent auf die Quartalszahlen von Henkel. Überhaupt war die Aktie von des Konsumgüter-Herstellers in diesem Jahr bei den Anleger nicht sonderlich beliebt. Seit Jahresanfang hat das Papier rund 5 Prozent eingebüßt. Was Investoren allerdings nicht vergessen sollten: Die Probleme sind nur temporär und dürfte in Zukunft immer kleiner werden. Dann dürfte auch die Profitabilität wieder anziehen.

Investoren mit Weitblick sollten sich die Aktie auf die Watchlist setzen und je näher der Kurs in die Richtung von 80 Euro kommt, desto mehr darf es in den Fingern jucken.

Foto: Tobias Arhelger/Shutterstock.com